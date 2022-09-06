اليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليل

اليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليل

أفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” بانّ العدو الاسرائيلي أطلق منذ قليل قنبلتين مضيئتين قبالة منتزهات الوزاني.