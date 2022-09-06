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لبنان

اليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليل

By admin


أفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” بانّ العدو الاسرائيلي أطلق منذ قليل قنبلتين مضيئتين قبالة منتزهات الوزاني.

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