Homeاليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليللبنان اليكم ما حدث عند الحدود الجنوبية منذ قليل By admin 09/07/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنيّة للإعلام” بانّ العدو الاسرائيلي أطلق منذ قليل قنبلتين مضيئتين قبالة منتزهات الوزاني. مواضيع متعلقة تعيين محقق رديف لملف «المرفأ».. والبيطار لا يعترف بالقرار 09/06/2022 نصـر الله يستعد للتدخل شخصياً بين باسيل وفرنجية 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الجنوبيةالحدوداليكمحدثعندقليللبنانمنذ شارك
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