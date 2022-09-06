Homeاصابة شخصين بحادث سير عند مفرق بلدة المروانيةلبنان اصابة شخصين بحادث سير عند مفرق بلدة المروانية By cedro 09/06/2022 شارك اصيب شخصان جراء حادث سير عند مفرق المروانية، عم “اسعاف الرسالة الإسلامي” على نقلهما الى إحدى المستشفيات. مواضيع متعلقة تعيين محقق رديف لملف «المرفأ».. والبيطار لا يعترف بالقرار 09/06/2022 نصـر الله يستعد للتدخل شخصياً بين باسيل وفرنجية 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اصابةالمروانيةبحادثبلدةسيرشخصينعاجلعندمفرق شارك
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