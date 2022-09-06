اصابة شخصين بحادث سير عند مفرق بلدة المروانية

اصيب شخصان جراء حادث سير عند مفرق المروانية، عم “اسعاف الرسالة الإسلامي” على نقلهما الى إحدى المستشفيات.



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