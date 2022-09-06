Homeوزارة الصحة: 335 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 335 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 09/06/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “335 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1211274، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة تعيين محقق رديف لملف «المرفأ».. والبيطار لا يعترف بالقرار 09/06/2022 نصـر الله يستعد للتدخل شخصياً بين باسيل وفرنجية 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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