وزارة الصحة: 335 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 335 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “335 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1211274، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.