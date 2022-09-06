مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا تحت شعار “حاملين كل أوجاعنا وهمومنا” في 25 الحالي

مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا تحت شعار “حاملين كل أوجاعنا وهمومنا” في 25 الحالي

تنظم “اللجنة التنظيمية لمسيرة 25 أيلول” أضخم مسيرة شعبية إيمانية من جبيل الى عنايا تحت شعار “حاملين كل أوجاعنا وهمومنا، حاملين كل يلي سبقونا عالسما بمسيرة صلاة وإيمان ورجا بهالأوقات الصعبة يلي عم نمرق فيها”، بمواكبة الكشاف الماروني والصليب الأحمر اللبناني وكاريتاس وإعلاميين وفنانين وحشد من وسائل الإعلام.



واشارت اللجنة الى ان المواصلات مؤمنة مجانا لكل لبنان وتنطلق المسيرة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد في 25 الحالي، من جبيل قرب “مستشفى سيدة المعونات”.

