بالصور: انقاذ مواطنَ جراء سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا
انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطن اثر سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا.
وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٥:٢٥ إلى أن تمكنوا من انقاذه. وقد تبين أنه مصاب بجروح وكسور اثر سقوطه عن علوٍ شاهق في وادٍ في نهر هدينة قرطبا-جبيل.
وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.
كما وعملوا على نقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل لتلقي العلاج اللازم.
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