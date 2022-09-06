بالصور: انقاذ مواطنَ جراء سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا

انقذ عناصر من الدفاع المدني مواطن اثر سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا.



وقد انطلق العناصر لتنفيذ المهمة عند الساعة ١٢:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ وواصلوا السير وسط المنحدرات المنزلقة لغاية الساعة ١٥:٢٥ إلى أن تمكنوا من انقاذه. وقد تبين أنه مصاب بجروح وكسور اثر سقوطه عن علوٍ شاهق في وادٍ في نهر هدينة قرطبا-جبيل.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة ابرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي اصيب فيه.

كما وعملوا على نقله الى مستشفى سيدة المعونات في جبيل لتلقي العلاج اللازم.