Homeحريق في الدورة طاول سيارات مركونة للكسرلبنان حريق في الدورة طاول سيارات مركونة للكسر By cedar 09/06/2022 شارك اندلع حريق كبير في أرض بور في منطقة الدورة. وطاول سيارات مركونة للكسر. مواضيع متعلقة بالصور: انقاذ مواطنَ جراء سقوطه في وادي نهر هدينة قرطبا 09/06/2022 مياومو معمل الجية اعلنوا تعليق الاعتصام والعودة الى مزاولة… 09/06/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الدورةحريقسياراتطاولعاجللبنانللكسرمركونة شارك
Comments are closed.