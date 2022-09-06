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لبنان

مياومو معمل الجية اعلنوا تعليق الاعتصام والعودة الى مزاولة العمل

By cedro


صدر عن لجنة العمال المياومين في في مؤسسة كهرباء لبنان ، معمل الجية الحراري البيان الآتي: “بعد إيصال صوتنا ومطالبنا الى المعنيين عبر وسائل  الاعلام والتواصل الاجتماعي وتحت سقف القانون وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر قررنا تعليق الاعتصام ابتداء من اليوم ، ويعود العمال لمزاولة عملهم كالمعتاد وبحسب الجداول التي وضعت من قبل المسؤولين عنهم ، مع الاستمرار من قبل المندوبين كافة وبرعاية رئيس الاتحاد العمالي العام بمتابعة حقوق العمال ومطالبهم وتحصيلها كاملة “.

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