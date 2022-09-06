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زيادة في ساعات التغذية بالكهرباء لقرى راشيا والبقاع الغربي بعد اجتماع نواب المنطقة بميقاتي

By cedro


شهدت قرى راشيا والبقاع الغربي تحسنا ملحوظا في التيار الكهربائي الذي يغذي عددا كبيرا من القرى من مخارج  جب جنين ،  حيث تراوح ارتفاع ساعات التغذية بين أربع وخمس ساعات إضافية، وذلك  بعد الاجتماع الذي عقد قبل أيام قليلة في السرايا الحكومية والذي ضم الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نواب المنطقة  وائل ابو فاعور،  قبلان قبلان، غسان سكاف، ياسين ياسين، حسن مراد وشربل مارون،  رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.

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وكان نواب البقاع الغربي وراشيا قد توصلوا الى صيغة مع مصلحة الليطاني لرفع ساعات التغذية، خلال اجتماعهم الأول في منزل سكاف في بيروت، واكدوا عليها في اجتماع ثان عقد في مجلس النواب، لتدخل الخطة حيز التنفيذ مباشرة بعد اجتماعهم  الأخير في السرايا. 

وبمتابعة من نواب المنطقة،  بدأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  بتزويد محطة جب جنين وفق الاتفاق مع كهرباء لبنان بقدرة 8 ميغاوات  توزع على تسعة مخارج  في جب جنين مداورة ساعتين لكل مخرج، اضافة الى  10 ميغاوات من مركبا الى محطة جب جنين توزع بعدها 3 ساعات دوريا على قرى المنطقة، كما ان كهرباء لبنان قامت بتزويد محطات ضخ المياه في عنجر و شمسين بقدرة 2 ميغاوات لتخفيف الحمولة على مخارج جب جنين.

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