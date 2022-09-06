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لبنان

التيار المستقل: عدم انتخاب رئيس خلال هذين الشهرين مؤامرة وخيانة

By cedro


عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الاسبوعي عن بعد، برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، وأكد في بيان أن “الاسبوع الاول من الشهرين المحددين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اسبوع هام لجميع اللبنانيين، بخاصة أصحاب الحق في الترشح والنواب اصحاب الحق في الانتخاب بحكم الدستور، ولان عدم انتخاب رئيس ضمن مهلة الشهرين التي تنتهي في نهاية يوم 31 تشرين الاول المقبل أمر خطير جدا على إعادة إعمار لبنان، فإذا سقط العمود سقط البناء بكامله”.
 
 ورأى أن “رئيس مجلس النواب المسؤول الأول عن انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذين الشهرين، هو المسؤول عن الفراغ إذا حصل لعدم دعوته في اليوم الاول من ايلول مجلس النواب إلى الانعقاد اعتبارا من هذا اليوم، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما اعلن ووعد، لكن وعده أصبح في خبر كان”.
 
وقال: “كما يتحمل رئيس الجمهورية الحالي مع حكومة تصريف الاعمال حكما مع مجلس النواب مسؤولية نتائج الفراغ الرئاسي اذا حصل بعد انتهاء الفترة الانتخابية للرئيس الجديد. وفي احتفالات ذكرى الشهداء التي جرت خلال هذا الاسبوع ارتفعت اصوات القادة الموجهة والمحذرة، المنتقدة والمتحدية، مكتفية بالمنداة كما النواب التغييريين بانتخاب رئيس يتحلى بالصفات الحميدة والتوجهات الاصلاحية الانقاذية، من دون التسميات لمن يرشحون لهذه الرئاسة العتيدة؟”. 
 
وختم: “ما نادينا به سابقا من خارج مجلس النواب وننادي به، نحن التيار المستقل، مؤكدين ضرورة انتخاب رئيس حيادي ينقذ البلد من هذه البئر التي أوصلنا إليها من سبق وقاد البلد لأعوام، يصبح دون شك عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذين الشهرين، مؤامرة وخيانة تبقي البلد في بئر الفساد والانهيار الذي يغرق فيه ويعانيه إلى الأبد”.

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