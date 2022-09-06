اطلاق فعاليات مهرجان طرابلس للأفلام بين 22 الحالي و29  منه

عقدت “اللجنة التنظيمية لمهرجان طرابلس للأفلام”مؤتمرا صحافيا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، لإطلاق برنامج الفعاليات المرافقة للمهرجان واعلان برنامج “المنتدى المتخصص” الذي يتناول موضوع إشكالية الإنتاج السينمائي في لبنان وفرص التمويل المتاحة، بمشاركة سينمائيين واختصاصيين محليين وعالميين.

بداية، تحدث مؤسس ومدير المهرجان الياس خلاط وقال:”استطاع مهرجان طرابلس للأفلام في دورته التاسعة لهذا العام ، أن يتوسع ويكبر بخاصة بعد الظروف التي اجتاحت العالم خلال فترة جائحة كورونا. فالضيوف يزدادون عدداً ، كما أن عدد الأفلام المسجلة في تصاعد مستمر عاماً بعد عام، بحيث استطاع المهرجان إثبات وجوده حضورياً على منصة المهرجانات السينمائية العالمية، فأثبتت طرابلس مرة جديدة قدرتها على الاستمرار مدة 9 سنوات، وفريق العمل ما زال مكتملاً رغم مغادرة البعض ولكن في المقابل هناك عناصر جديدة”.

ولفت الى ان “ميزانية المهرجان تأتي من برنامج See Change الممول من الإتحاد الأوروبي ودائرة الشؤون الثقافية في السفارة الأميركية”،مونوها ب”دور المتطوعين في تنظيم المهرجان وبناء العلاقات”.

ثم تحدث المدير الشريك في المهرجان غسان خوجه عن “الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان والمقسمة على 4 فئات: الفيلم الروائي الطويل، الفيلم الوثائقي، الفيلم القصير وأفلام التحريك”، ولفت الى “أن مهرجان طرابلس للأفلام هو المهرجان الوحيد في العالم العربي الذي يخصص جائزة مستقلة لأفلام التحريك”، متطرقا إلى “فيلم الافتتاح فرحة للمخرجة دارين سلام (الأردن)”.

وقال:”يشمل البرنامج عروض الهواء الطلق في مركز العزم الثقافي، وعروض أخرى ستجرى بالتعاون مع جمعية Shift في مقرها في القبة، بالاضافة إلى عروض لأفلام من خارج المسابقة الرسمية وهي:

الثلاثاء 27 أيلول 2022: عرض الفيلم الوثائقي the blue inmates في حضور المخرجة زينا دكاش.

الأحد 25 أيلول: عرض ثلاثة أفلام روائية قصيرة فائزة في المسابقة العالمية لفيلم 48 ساعة – بيروت.

الأربعاء 28 أيلول: عرض ثلاثة أفلام قصيرة نتاج ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية لهذا العام”.

وختم خوجه بإعلان أسماء أعضاء لجان التحكيم وهم:

الفيلم الروائي الطويل: جورج خباز (لبنان)، ميشال كمون (لبنان)، مي عوده (فلسطين)

الفيلم الوثائقي: محمود المسّاد (الأردن)، مورييل أبو الروس (لبنان)، وماري تيريز معلوف (لبنان)

الفيلم القصير وفيلم التحريك: مارين فيان (فرنسا)، مروى خليل (لبنان)، وسارة قصقص (لبنان).

وختاماً، تحدثت منسقة “المنتدى المتخصص” فاطمةرشا شحادة عن “برنامج المنتدى وكيفية التقديم للمشاركة فيه عبر الرابط الخاص به على صفحات المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يضم لقاءات وحوارات مع مختصين في صناعة السينما من مخرجين ومنتجين وسواهم من لبنان والعالم، على الشكل الاتي: ورشة عمل تتناول النقد السينمائي مع الناقد السينمائي نديم جرجورة، حلقة ماستر كلاس مع المخرج ميشال كمون،وأخرى مع الكاتب والممثل جورج خباز، حوار مع المنتجة المصرية شاهيناز العقاد، بالإضافة إلى حوارات أخرى مع فنيين وتقنيين وطاولات مستديرة حول مواضيع التمويل والانتاج والتوزيع”.

و أعلنت “استحداث منصة تمويل مشاريع الأفلام القصيرة لهذه الدورة، حيث تقدم فيها 46 مشروع فيلم من الدول العربية ومن لبنان، وتم اختيار 5 مشاريع أفلام

ستحصل على جوائز عدة: جائزة نقدية بقيمة 2000 $ تقدمة شركة Lagoonie Films- مصر، جائزة ما بعد الإنتاج تقدمة شركة The Cell- مصر، جائزة توزيع مقدمة من شركة MAD Solution – مصر، وجائزة معدات تصوير مقدمة من شركة EKLATوهذه المنصة ممولة بالكامل من شركة من Lagoonie Films في مصر”.

واشارت الى ان “لجنة تحكيم المشاريع تضم 3 أعضاء: معتز عبد الوهاب (مصر)، نيكولا خباز (لبنان) وبشير أبو زيد (لبنان).

المشاريع الخمسة المشاركة في المنصة هي : مشروعان من لبنان: “يطول عمرك” – اصطفان خطار، و”العرس في برلين” – فرح أبو خروب

و3 مشاريع عربية هي: “وجود” – دينا ناصر (الأردن)، “زيزو” – خالد معيط (مصر)، و”غادو GADO” – ديلباك ماغيد (العراق)

اشارة الى ان فعاليات المهرجان ستجري بين 22 الحالي و29 منه، في مركز العزم الثقافي – بيت الفن – الميناء وفي أماكن متفرقة من مدينة طرابلس، كما تبدأ عروض الأفلام يومي الجمعة والسبت في 23 و 24 الحالي من الساعة 6 إلى الساعة 10، ومن يوم الأحد 25 الحالي إلى الأربعاء 28 منه من الساعة 4 إلى الساعة 10، على ان تكون عروض الهواء الطلق في القبة يومي السبت والأحد في 24 و25 الحالي من الساعة 8 إلى الساعة 10.