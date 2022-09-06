Homeتزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة”لبنان تزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة” By admin 09/06/2022 شارك أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات “صيرفة”،فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول! مواضيع متعلقة الراعي في افتتاح مؤتمر المدارس الكاثوليكية: أصررنا ان يكون… 09/06/2022 زيادة في ساعات التغذية بالكهرباء لقرى راشيا والبقاع الغربي… 09/06/2022 البرلء مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الدولارالطلبتزايدتعاملاتصيرفةلبنانوبلبلة شارك
Comments are closed.