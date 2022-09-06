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تزايد الطلب على الدولار وبلبلة في تعاملات “صيرفة”

By admin


أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات “صيرفة”،فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول!

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