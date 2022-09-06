وسط وجرد البترون من دون اتصالات وانترنت بسبب إضراب موظفي أوجيرو والأهالي يناشدون

ناشد أهالي البترون في القرى والبلدات الوسطى والجردية موظفي أوجيرو تأمين مادة المازوت لمولدي سنترالي سمار جبيل الذي يغذي وسط البترون وبشعله الذي يغذي المنطقة الجردية.

وأعرب الأهالي في بيان، عن تضامنهم مع العاملين والموظفين في هيئة أوجيرو وحقهم في الاضراب لتحصيل حقوقهم “إلا أن عزل الوسط والجرد البترونيين يضاعف معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تجمعنا، من هنا نناشدكم ان تعملوا على حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن.”