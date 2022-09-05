ناصر سرور رئيسا لنقابة بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية: لحوار شفاف ومفتوح مع وزارة الاقتصاد

اعلنت نقابة بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية، في بيان، ” انه تم اليوم اجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة، وجاءت النتائج كالاتي:

ناصر سرور: نقيبا

نجيب مسلم :نائب النقيب

محمد شعلان: امينا للسر

رمزي الاحمدية: امينا للصندوق

محمد مهدي: مساعدا لامين السر”.



وبعد اعلان النتيجة، القى النقيب الجديد ناصر سرور كلمة دعا من خلالها الى “فتح قنوات حوار جدية بين قطاع الافران ممثلا بالنقابة من جهة وبين الوزارات والاجهزة المعنية من جهة اخرى، بهدف التواصل الجدي في ما بينهم لخلق آلية سليمة لتنظيم القطاع وعدم المس بلقمة عيش المواطن تحت اي ظرف وعدم الاستسنسابية في التعاطي مع الافران، بما يحفظ حقوقهم و حقوق المواطن في نفس الوقت”.

كما ودعا الى “حوار شفاف ومفتوح مع وزارة الاقتصاد ممثلة بمعالي الوزير الدكتور امين سلام”.