جريح نتيجة ⁧‫حادث سير‬⁩ بين دراجتين ناريتين عند مفترق العباسية / ⁧‫صور‬⁩.

‏عند الساعة ١٧:٤٥ ، و تم نقله إلى ⁧‫مستشفى‬⁩ حيرام للمعالجة.

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