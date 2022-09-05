Homeجريح نتيجة حادث سير بين دراجتين ناريتين عند مفترق العباسية – صورلبنان جريح نتيجة حادث سير بين دراجتين ناريتين عند مفترق العباسية – صور By admin 09/05/2022 شارك جريح نتيجة حادث سير بين دراجتين ناريتين عند مفترق العباسية / صور.عند الساعة ١٧:٤٥ ، و تم نقله إلى مستشفى حيرام للمعالجة. مواضيع متعلقة تحذير من تأخير إقرار الترسيم إلى ما بعد مغادرة عون وغياب من… 09/05/2022 مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 5/9/2022 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. العباسيةاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018جريحدراجتينسيرعندلبنانمفترقناريتيننتيجةحادثصور شارك
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