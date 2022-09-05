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متحدون وجمعية صرخة المودعين: حملة “مطلوبون للعدالة” ضد أصحاب المصارف انطلقت ودعوة للمشاركة في نشر صورهم أمام المصارف غداً

By admin


استكمالاً لجهود تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين في التصدي لهضم حقوق المودعين وبعد انضمام مجموعات وناشطين إلى الجبهة الموحدة بعنوان “مودعون ومحامون متحدون” والمنبثقة عن لقاء الرابطة الثقافية في طرابلس يوم الجمعة الفائت، تُعقد حالياً لقاءات عمل لا تتخذ الطابع العلني تجمع مزيداً من المودعين والمحامين وأعضاء نقابات المهن الحرة وأصحاب الحقوق والناشطين والثوار الأحرار، وذلك لتنسيق وتقرير الخطوات العملية المزمع اتخاذها ضد أصحاب المصارف ومديريها المتواطئين معهم وأفراد عائلاتهم.

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يتوجه التحالف والجمعية وشركاؤهما بالدعوة إلى كل مودع أو محام أو صاحب حق أو متضرر أو ثائر حر للانضمام إلى هذه الجبهة الموحدة، كما وإلى المشاركة في الخطوة التمهيدية في نشر ملصقات صور أصحاب المصارف أمام مصارفهم بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ٦ أيلول وإلى المساهمة الجادة في نشرها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحديداً لساعة الصفر لبدء استهدافهم وأفراد عائلاتهم بشكل مباشر في لبنان والخارج.

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