Homeبيان طارئ من الصليب الاحمر اللبناني.. ماذا فيه؟لبنان بيان طارئ من الصليب الاحمر اللبناني.. ماذا فيه؟ By admin 09/05/2022 شارك صدر بيان طارئ عن الصليب الاحمر اللبناني، يشير الى عطل بالرقم ١٤٠ في بيروت وجبل لبنان، بسبب اضراب اوجيرو، والاعلان عن ارقام جديدة للإتصال عند الضرورة. مواضيع متعلقة تحذير من تأخير إقرار الترسيم إلى ما بعد مغادرة عون وغياب من… 09/05/2022 مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 5/9/2022 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاحمرالصليباللبنانيبيانطارئفيه؟لبنانماذا شارك
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