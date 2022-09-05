بيان طارئ من الصليب الاحمر اللبناني.. ماذا فيه؟

بيان طارئ من الصليب الاحمر اللبناني.. ماذا فيه؟

صدر بيان طارئ عن الصليب الاحمر اللبناني، يشير الى عطل بالرقم ١٤٠ في بيروت وجبل لبنان، بسبب اضراب اوجيرو، والاعلان عن ارقام جديدة للإتصال عند الضرورة.