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يونس أحمد يحي الحلو غادر ولم يعُد. هل تعرفون شيئاً عنه؟

By cedro


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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 5/9/2022

صــــدر عـــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامــــة

البـــــلاغ التالـــــــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:

  • يونس أحمد يحي الحلو (مواليد عام 2005، عراقي الجنسية).

الذي غادر مساء تاريخ 2-9-2022، منزل ذويه الكائن في محلّة تلال خلدة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي على رقم: 818503/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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