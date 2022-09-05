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انقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيا

By cedro


افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مدينة حاصبيا  ومنطقتها تعانيان انقطاعا في خطوط الهواتف الارضية وخدمة DSL وال3G الخلوية مما شل حركة المواطنين والمؤسسات التجارية.

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