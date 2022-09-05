Homeانقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيالبنان انقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيا By cedro 09/05/2022 شارك افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مدينة حاصبيا ومنطقتها تعانيان انقطاعا في خطوط الهواتف الارضية وخدمة DSL وال3G الخلوية مما شل حركة المواطنين والمؤسسات التجارية. مواضيع متعلقة مستخدمو هيئة ادارة السير: حصر الحضور الى العمل بيوم واحد 09/05/2022 السفير بخاري عن اتفاق الطائف: مُصاغٌ بلسانٍ عربيٍّ فَصيح 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الارضيةالهواتفانقطاعحاصبياخطوطعاجللبنانمنطقةوالانترنت شارك
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