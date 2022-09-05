انقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مدينة حاصبيا ومنطقتها تعانيان انقطاعا في خطوط الهواتف الارضية وخدمة DSL وال3G الخلوية مما شل حركة المواطنين والمؤسسات التجارية.

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