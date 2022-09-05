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مستخدمو هيئة ادارة السير: حصر الحضور الى العمل بيوم واحد

By admin


صدر عن مستخدمي “هيئة إدارة السير” البيان الاتي:

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“بما أنه لغاية تاريخه لم يتم صرف المساعدات الإجتماعية التي وعدنا بها عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2021 والأشهر الستة الأولى من العام 2022،
كما لم يتم البت بمسألة زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية الجديدة وتعويض الإنتاجية التي أقرت لموظفي القطاع العام والتي ما زالت حبرا على ورق،

وعليه، يعلن مسخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن حصر حضورهم إلى العمل بيوم واحد في الأسبوع إلى حين البت بكل المساعدات والبدلات والمنح المذكورة أعلاه.

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