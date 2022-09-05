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الشيف ريتشارد الخوري: انا مسيحي ماروني

By admin


حسم الشيف ريتشارد الخوري في اتصال خاص مع الجديد حقيقة الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية وتحدث عن اعتناقه الدين الاسلامي.

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وكانت قد تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان الشيف اللبناني ريتشارد خوري عن اعتناقه للدين الإسلامي والتخلي عن الديانة المسيحية.

وظهر الشيف خوري في بثٍ مباشر مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق “يوتيوب” ويستمع لدرس ديني حول الإيمان بوحدانية الله تعالى.

واكد الشيف ريتشارد في الاتصال ان نطقه للشهادتين في البث المباشر الذي ظهر فيه مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق “يوتيوب” هو من منطلق احترامه لجميع الاديان. لكن الشيف ريتشارد نفى ان يكون قد اعتنق الاسلام، مؤكداً انه ما زال على دينه المسيحي الماروني، كما ذكرت الجديد.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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