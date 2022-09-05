نجاة عون: لست مرشحة لرئاسة الجمهورية

أكدت النائبة نجاة عون صليبا في حديث الى “صوت كل لبنان”، انها ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية لأنها تحترم إرادة الناس الذين انتخبوها كنائبة، وقالت: “سأقوم بدوري على أكمل وجه”.

ولفتت الى أن “تواصل تكتل نواب التغيير سيشمل القوى السياسية كافة للوصول الى مرحلة الأسماء التي تتوافر فيها المواصفات المحددة ضمن المبادرة، على ان تنطلق الخطوات العملية هذا الأسبوع”.

وأشارت الى أن “التكتل على اتصال دائم باللبنانيين المقيمين في الخارج، لأن الهم الأساسي هو التشاور مع أكبر عدد من الناس لأخد الموافقات على الرئيس الذي نريد”.

وعن عدم تلبية دعوة القوات اللبنانية للتفاهم على الاستحقاق الرئاسي، قالت: “نحن على مسافة واحدة من الجميع وسنمد يدنا للأطراف كافة”.