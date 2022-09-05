Homeتحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟لبنان تحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟ By admin 09/05/2022 شارك لم يسقط من حسابات جهات سياسية معارضة للعهد اعداد تحرك مضاد في مقابل التحرك المواكب لانتقال الرئيس ميشال عون من بعبدا الى الرابية. مواضيع متعلقة بو صعب اطلع من زياد حايك على برنامجه الانتخابي لرئاسة… 09/05/2022 لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيا وسندعو الى… 09/05/2022 نداء الوطن مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التحركالرئيسالرابية؟بعبداتحركعاجلعونلانتقاللبنانمضادمقابل شارك
Comments are closed.