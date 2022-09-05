تحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟

تحرك مضاد مقابل التحرك لانتقال الرئيس عون من بعبدا الى الرابية؟

لم يسقط من حسابات جهات سياسية معارضة للعهد اعداد تحرك مضاد في مقابل التحرك المواكب لانتقال الرئيس ميشال عون من بعبدا الى الرابية.

نداء الوطن