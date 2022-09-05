Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

توقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحه

By admin


جرت وساطات لإطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما أوقف في المطار وفي حوزته آلة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علمًا أن ضجة كانت أثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة. كما ورد في النهار.

مواضيع متعلقة

بو صعب اطلع من زياد حايك على برنامجه الانتخابي لرئاسة…

لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيا وسندعو الى…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

انقطاع خطوط الهواتف الارضية والانترنت في منطقة حاصبيا

لبنان

مستخدمو هيئة ادارة السير: حصر الحضور الى العمل بيوم واحد

لبنان

السفير بخاري عن اتفاق الطائف: مُصاغٌ بلسانٍ عربيٍّ فَصيح

لبنان

بالفيديو: ملثم حاول السطو بمسدس على مكتبة في الدوير

لبنان

الشيف ريتشارد الخوري: انا مسيحي ماروني

لبنان

يسرقان من داخل السّيارات المركونة بين طبرجا وعمشيت.. تفاصيل

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

قبيسي: يسعون لتشكيل حكومة تدير الأزمة إذا لم ينتخب رئيس

متطوعو الدفاع المدني في محافظة عكار أوقفوا المهمات كافة.. ما…

نجاة عون: لست مرشحة لرئاسة الجمهورية

بالفيديو: الشيف “ريتشارد خوري” يُعلن إسلامه

4 جرحى في حادثي سير خلال 24 ساعة

1 من 512

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More