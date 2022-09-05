Homeتوقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحهلبنان توقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحه By admin 09/05/2022 شارك جرت وساطات لإطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما أوقف في المطار وفي حوزته آلة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علمًا أن ضجة كانت أثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة. كما ورد في النهار. مواضيع متعلقة بو صعب اطلع من زياد حايك على برنامجه الانتخابي لرئاسة… 09/05/2022 لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيا وسندعو الى… 09/05/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. توقيفتيّار..سراحهعاجللإطلاقلبنانمسؤولووساطات شارك
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