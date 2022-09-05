توقيف مسؤول في تيّار.. ووساطات لإطلاق سراحه

جرت وساطات لإطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما أوقف في المطار وفي حوزته آلة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علمًا أن ضجة كانت أثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة. كما ورد في النهار.

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