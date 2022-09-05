Homeأحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخاباتلبنان أحزاب حجبت مساعداتها عن الذين لم يصوّتوا لها في الإنتخابات By admin 09/05/2022 شارك تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة. مواضيع متعلقة بو صعب اطلع من زياد حايك على برنامجه الانتخابي لرئاسة… 09/05/2022 لجنة البيئة ناقشت مشكلة الحرائق: لبنان سائب بيئيا وسندعو الى… 09/05/2022 النهار مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحزابالإنتخاباتالذينحجبتعاجللبنانلهامساعداتهايصوّتوا شارك
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