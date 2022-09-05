قطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء الإشتراك

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مجموعة شبان من بلدة ارزي عمدوا الى قطع الطريق العام للبلدة بالعوائق المتاحة احتجاجاً على قطع الاشتراك الكهربائي منذو يومين.

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