Homeقطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء الإشتراكلبنان قطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء الإشتراك By cedro 09/05/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مجموعة شبان من بلدة ارزي عمدوا الى قطع الطريق العام للبلدة بالعوائق المتاحة احتجاجاً على قطع الاشتراك الكهربائي منذو يومين. مواضيع متعلقة إصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبك 09/04/2022 درغام: عن أي لبنان يتحدث جعجع وما هو النموذج الذي قدمه؟ 09/04/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أرزيإحتجاجاالإشتراكالطريقالعامانقطاععاجلقطعكهرباءلبدةلبنان شارك
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