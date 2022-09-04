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إصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبك

By cedro


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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن نقل المواطن ط.ج.ع. من بلدة رأس بعلبك إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابا بطلق ناري في الفم في ظروف غامضة.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.

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