Homeإصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبكلبنان إصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبك By cedro 09/04/2022 شارك مواضيع متعلقة قطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء… 09/05/2022 درغام: عن أي لبنان يتحدث جعجع وما هو النموذج الذي قدمه؟ 09/04/2022 أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن نقل المواطن ط.ج.ع. من بلدة رأس بعلبك إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابا بطلق ناري في الفم في ظروف غامضة. وحضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةبطلقبعلبكرأسعاجللبنانمواطنناري شارك
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