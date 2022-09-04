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الوسيط الأمريكي في المحادثات مع إسرائيل يزور لبنان هذا الأسبوع

By cedro


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قال بيان صادر عن القصر الرئاسي في لبنان إن الوسيط الأمريكي لحل النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف البيان أن هوكشتاين سيزور لبنان لمتابعة المناقشات مع الجانب اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، أعلم عون بزيارة الوسيط الأمريكي خلال اتصال هاتفي.

وقال إن بوصعب أوضح لعون بأن معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت أخيراً حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما أكد بوصعب أنه سمع من الجانب الأمريكي أن الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هي أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الأمريكي .

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