وزارة الصحة: 363 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 363 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1210847، كما تم تسجيل حالتي وفاة “.