Homeوزارة الصحة: 363 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 363 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 09/04/2022 شارك مواضيع متعلقة قطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء… 09/05/2022 إصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبك 09/04/2022 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1210847، كما تم تسجيل حالتي وفاة “. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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