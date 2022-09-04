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جعجع: لم يعد يفيد لعن الساعة التي أصبح فيها ميشال عون رئيسا

By admin


جعجع: لم يعد يفيد الاستمرار في مهاجمة المنظومة الحاكمة ولا لعن الساعة التي أصبح فيها ميشال عون رئيسا ولا مهاجمة محور الممانعة على تصرّفاته الطائشة الفاسدة – نريد رئيساً قوياً ولو أن البعض يعتبر أن نظرية “الرئيس القوي” قد سقطت فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان باعتبار أنه خاضع وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية – نريد رئيساً قوياً ولو أن البعض يعتبر أن نظرية “الرئيس القوي” قد سقطت فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان باعتبار أنه خاضع وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية

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