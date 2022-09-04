ناصر العطية يتوج بلقب رالي لبنان الدولي 2022

أحرز السائق القطري صالح العطية، اليوم، لقب النسخة الرابعة والأربعين من رالي لبنان الدولي، الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للموسم ، للمرة الثانية في مسيرته.

كورال رالي لبنان الدولي ال44"

ناصر العطية بطلاً للمرة الثانية ويحتفظ باللقب الاقليمي وباسل بو حمدان وصيفه وتامر غندور ثالثاً

"تريبليه" الدفع الأمامي للياس الدهني:رالي لبنان و الشرق الأوسط وبطولة لبنان والـ"ن" لشادي فقيه pic.twitter.com/eHYcVT9QC8 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 4, 2022



ناصر العطية بطلاً للمرة الثانية ويحتفظ باللقب الاقليمي وباسل بو حمدان وصيفه وتامر غندور ثالثاً

“تريبليه” الدفع الأمامي للياس الدهني:رالي لبنان و الشرق الأوسط وبطولة لبنان والـ“ن” لشادي فقيه

أحرز القطري ناصر صالح العطية وملاحه الفرنسي باتريك بوميل على فولسفاكن بولو جي تي آي لقب “كورال رالي لبنان الدولي” في نسخته الرابعة والأربعين، الجولة الخامسة والاخيرة من بطولة الشرق الاوسط للراليات، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. واحتل باسل بو حمدان وملاحه فراس الياس(لبنان) على سكودا فابيا المركز الثاني و تامرغندور وملاحه سليم جليلاتي(لبنان) على سكودا فابياالمركز الثالث.

وبذلك، جاء رالي لبنان، الذي بلغت مسافته الاجمالية 478.83 كلم منها 286.53 كلم طول المراحل الخاصة العشر للسرعة، مثالياً للـ”سوبرمان” العطية الذي أنهى الجولة الأخيرة من البطولة الاقليمية بتتويجه بطلاً لرالي لبنان للمرة الثانية بعد عام 2019 وبطلاً للشرق الأوسط للمرّة ال19 في مسيرته الزاخرة بالانجازات.

ومع انسحاب روجيه فغالي السبت، غابت المنافسة مع العطية الذي أحكم قبضته على الترتيب وانفرد بالصدارة. ودانت السيطرة له لتقتصر المنافسة على المركز الثاني ليقود العطية باقي مراحل الأحد بهدوء وتروي منعاً من أيةمفاجآت قد تطيح بآماله بإحراز لقب رالي لبنان للمرة الثانية في مسيرته .

والبارز احراز السائق “السهم” الياس الدهني لقب فئة الدفع الأمامي لرالي لبنان واحرز لقب بطولة الشرق الأوسط ولقب بطولة لبنان لعام 2022 في انجاز “ثلاثي”.

وفي العودة الى اجواء المراحل الخاصة الخمس التي أقيمت في قضاء جبيل،حقق غندور أسرع وقت في المرحلة السادسة يليه العطية .وفي المرحلة السابعة استعاد العطية تسجيل افضل وقت يليه غندور فبو حمدان ليستمر الفارق الكبير بين العطية وكل من بو حمدان وغندور .وفي المرحلة الثامنة خطف غندور اسرع وقت فالعطية.وفي المرحلة التاسعة ما قبل الاخيرة ضغط العطية وسجل اسرع وقت يليه غندور فبوحمدان والفارق اكثر من 5 دقائق بين العطية وبو حمدان الذي اثبت “علو كعبه” ومهارته. وفي المرحلة الخاصة العاشرة والاخيرة سجل العطية أفضل وقت يليه غندور فبو حمدان.

وفي المجموعة “ن”، أحرز شادي فقيه وملاحه سامر صفيرعلى ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 اللقب .

الترتيب المؤقت

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين مع انتهاء منافسات اليوم الثالث والأخير من الرالي:

1-ناصر صالح العطية (قطر) وملاحه ماتيو بوميل (أندورا) على فولسفاكن بولو جي تي آي : 1.52.24ساعة

2-باسل ابو حمدان (لبنان) وفراس الياس (لبنان) على سكودا فابيا: 1.58.16 ساعة

3- تامر غندور(لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا: 1.58.26 ساعة

4- شادي فقيه (لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9:2.04.27 ساعة

5- أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد (فرنسا) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10: 2.06.27 ساعة

6- الياس الدهني (لبنان) وأمين عقل (لبنان) على سيتروين دي اس 3:2.07.57 ساعة

7- دافيد مزهر(لبنان) وشادي نصر(لبنان) على سيتروين دي اس 3: 2.12.50 ساعة

8- ناصر خليفة العطية (قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطاليا) على فورد فييستا: 2.14.17 ساعة

9- هنري قاعي (لبنان) وكارلوس حنا (لبنان) على سيتروين دي اس3 : 2.19.20 س

10- نضال الجردي (لبنان) وادهم الجوهري (لبنان) على رينو كليو: 2.20.38 ساعة

11- أحمد خالد (لبنان) وموسى جهيريان (الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10: 2.27.04

12- عيسى أبو جاموس(الأردن) وعماد جمعة (الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو9: 2.36.13 ساعة

13- ايهاب الشرفا(الأردن) ويوسف جمعة(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10: 2.38.35 ساعة

14- شربل شبلي(لبنان) ودولين شلينك(لبنان) على سوزوكي سويفت: 2.40.16 ساعة

15- جوانا حسون(لبنان) وفرانس سعيد(لبنان) على رينو كليو: 2.40.36 ساعة

16- جوزيف هندي (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو10: 2.41.39 ساعة

17- يوسف الظفيري(الكويت) وزياد بردويل(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10: 2.43.10 ساعة

18- وليد شلينك (لبنان) واندريه عشقوتي (لبنان) على رينو كليو: 2.53.29 ساعة

19- طوني جرمانوس(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9: 2.54.42 ساعة

20- جايسون وهبه(لبنان) وغارو كونداكجيان(لبنان) على سكودا فابيا: 3.18.43 ساعة.

التتويج

ونال الياس الدهني وملاحه امين عقل لقب فئة الدفع الامامي للسباق وحاز ايضاً على لقب لقب بطولة الشرق الاوسط لهذه الفئة .وحاز أليكس فغالي وملاحه مارك حداد على كأس فئة المجموعة”ن” للسباق ضمن بطولة الشرق الاوسط.كما حصد شادي فقيه وملاحه سامر صفير لقب المجموعة “ن” وكأس التصنيف في رالي لبنان والاردني عيسى ابو جاموس وملاحه عماد جمعه على لقب الشرق الأوسط للمجموعة”ن” .ونالت جوانا حسون على كأس السيدات وشربل شبلي على كأس السائق الناشئ وملاحته دولين شلينك على كأس الملاحة الناشئة.

وفي الختام، أقيم حفل تتويج الفائزين بحضور وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلاً راعي السباق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة المحامي ايلي آصاف، نائبه اسعد ميرزا، الأمين العام كميل اده ، أمين المال المحامي جيلبير مسيحي، منسق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود و اعضاء مجلس الادارة نبيل كرم ودانيال قصرمللي حداد والشيخ كلوفيس الخازن والشيخ نبيل الخازن ومديرة عام النادي المنظّم فيرا انطون ، مراقب الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) عمر زعرور(أردني الجنسية) ومندوبي الاتحاد الدولي، مدير اللجنة الرياضية الوطنية سليمان خطار، مدير مكتب الراليات كابي كريكر، مدير الرالي المحامي زياد جاموس ومسؤولي السباق وحشد كبير من هواة الرياضة الميكانيكية ورجال الاعلام والمصورين.