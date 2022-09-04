Homeوفاة الموظف في الدفاع المدني كميل الياس قليعانيلبنان وفاة الموظف في الدفاع المدني كميل الياس قليعاني By admin 09/04/2022 شارك تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف كميل الياس قليعاني الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٤-٠٩-٢٠٢٢ إثر معاناته مع مرض عضال. مواضيع متعلقة قطع الطريق العام لبدة أرزي إحتجاجا على انقطاع كهرباء… 09/05/2022 إصابة مواطن بطلق ناري في رأس بعلبك 09/04/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الدفاعالمدنيالموظفالياسعاجلقليعانيكميللبنانوفاة شارك
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