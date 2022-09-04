وفاة الموظف في الدفاع المدني كميل الياس قليعاني

تنعي المديرية العامة للدفاع المدني الموظف كميل الياس قليعاني الذي انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ ٠٤-٠٩-٢٠٢٢ إثر معاناته مع مرض عضال.

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