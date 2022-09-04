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بالصور: عيد مولد العذراء مريم في رعية سيدة نايا كفرشليمان – البترون

By admin


إحتفلت رعية سيدة نايا كفرشليمان البترون بعيد مولد العذراء مريم السبت ٣ أيلول. ترأس الذبيحة الإلهية الخوري ريمون باسيل عاونه الأب نبيه الخوري و كاهن الرعية الخوري روجيه يزبك.

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شدد الخوري ريمون باسيل في عظته على أهمية مريم العذراء في حياة المؤمن لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

كما شدد على تاريخ كفرشليمان الإيماني فبحسب البطريرك الدويهي رعية سيدة نايا كفرشليمان هي من أقدم المعابد المريمية في الطائفة المارونية.تشارك أبناء الرعية من بعد القداس بعشاء قروي مليء بالفرح والرجاء المسيحي.

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