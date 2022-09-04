بالصور: عيد مولد العذراء مريم في رعية سيدة نايا كفرشليمان – البترون

إحتفلت رعية سيدة نايا كفرشليمان البترون بعيد مولد العذراء مريم السبت ٣ أيلول. ترأس الذبيحة الإلهية الخوري ريمون باسيل عاونه الأب نبيه الخوري و كاهن الرعية الخوري روجيه يزبك.

إحتفلت رعية سيدة نايا كفرشليمان بعيد مولد العذراء مريم السبت ٣ أيلول. ترأس الذبيحة الإلهية الخوري ريمون باسيل عاونه الأب نبيه الخوري و كاهن الرعية الخوري روجيه يزبك. pic.twitter.com/SaO9sXHnQV — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 4, 2022

شدد الخوري ريمون باسيل في عظته على أهمية مريم العذراء في حياة المؤمن لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

كما شدد على تاريخ كفرشليمان الإيماني فبحسب البطريرك الدويهي رعية سيدة نايا كفرشليمان هي من أقدم المعابد المريمية في الطائفة المارونية.تشارك أبناء الرعية من بعد القداس بعشاء قروي مليء بالفرح والرجاء المسيحي.