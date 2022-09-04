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لبنان

اجتماع في القبيات بحث في الاحصاء السكاني على نظام GIS بحضور فاعليات

By cedar


عقد إجتماع بدعوة من بلدية القبيات لتداول مسألة الإحصاء السكاني على نظام GIS، حضره النائب جيمي جبور، رئيس البلدية عبدو عبدو، المختار جوزيف معربس، مختار القبيات الغربية طوني عبدو، عن “القوات اللبنانية” جومانا الحموي، عن “التيار الوطني الحر” ميشال عبدو، عن حزب الكتائب اللبنانية الخوري نسيم قسطون، طوني طنوس عن التعاونية الزراعية، لوريت ضاهر عن كاريتاس لبنان، غسان حنا ووليد سمعان عن الصليب الأحمر، المسؤولة عن تنفيذ الإحصاء ميشلين مخايل. 
 
وأبلغ النائب السابق هادي حبيش رئيس البلدية موافقته على هذا الإحصاء، كذلك كهنة القبيات بشخص الخوري جوزيف البيسري، مسؤول قطاع عكار، والذي كلف الخوري نسيم قسطون بتمثيله.
 
وتم التوافق على أن حق الوصول الى المعلومات محصور فقط ببلدية القبيات، وستبقى المعلومات سرية، حتى الجهة الممولة ليس لديها هذا الحق، وتم التأكيد ان قاعدة البيانات ستساعد على التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الأزمات المختلفة من اجتماعية،  صحية، زراعية وتربوية ولتأمين احصاء دقيق للمساعدة على تلبية متطلبات المشاريع الانمائية.
 
كما توافق المجتمعون على أهمية وضرورة المباشرة بجمع المعلومات من خلال الفريق المكلف من بلدية القبيات وسيكون لديهم بطاقات تعريف بذلك.

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