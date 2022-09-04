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بالصورة: جريحة جراء انقلاب سيارتها على اوتوستراد عمشيت

By admin


نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ جريحة الى مستشفى المعونات الجامعي في جبيل، اصيبت جراء انقلاب سيارتها على اوتوستراد عمشيت -جبيل.

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