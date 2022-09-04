Homeبالصورة: جريحة جراء انقلاب سيارتها على اوتوستراد عمشيتلبنان بالصورة: جريحة جراء انقلاب سيارتها على اوتوستراد عمشيت By admin 09/04/2022 شارك نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ جريحة الى مستشفى المعونات الجامعي في جبيل، اصيبت جراء انقلاب سيارتها على اوتوستراد عمشيت -جبيل. مواضيع متعلقة عوده أسف لهتاف الشباب بأرواحهم فداء لزعماء لا يتألمون… 09/04/2022 قرار لنصار بادراج معمل الحرير التراثي في القبيات على خارطة… 09/04/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. انقلاباوتوسترادبالصورةجراءجريحةسيارتهاعاجلعمشيتلبنان شارك
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