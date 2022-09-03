Homeبالصورة: روجيه فغالي يتعرض لحادث سير أثناء رالي لبنانلبنان بالصورة: روجيه فغالي يتعرض لحادث سير أثناء رالي لبنان By admin 09/03/2022 شارك أثناء سباق رالي لبنان الذي يقام في منطقة بزيزا قضاء الكورة، انحرفت سيارة المتسابق اللبناني روجيه فغالي عن مسارها مما ادى الى سقوطها جانب الطريق وانقلاب سيارته دون ان يصاب بأي اذى. الفيديو: مواضيع متعلقة منيمنة يدعو الى حل جهاز أمن الدولة 09/03/2022 3 جرحى بإشكال على خلفية مرور وركن سيارة في كفررمان 09/03/2022 #روجيه_فغالي يتعرض لحادث تسابق ويخرج من #رالي_لبنان بعد المرحلة الرابعة@LBCISports #LBCI #LBCILebanon pic.twitter.com/NWTBqdAcOp— LBCI TV (@LBCILebanon) September 3, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أثناءبالصورةراليروجيهسيرفغاليلبنانلحادثيتعرض شارك
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