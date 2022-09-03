Homeبالصور: طلاب وخريجو أكاديمية بشير الجميل في غوما البترونلبنان بالصور: طلاب وخريجو أكاديمية بشير الجميل في غوما البترون By admin 09/03/2022 شارك طلاب وخريجو أكاديمية بشير الجميل في ضيافة رئيس الأكاديمية ألفراد ماضي في غوما البترون مواضيع متعلقة منيمنة يدعو الى حل جهاز أمن الدولة 09/03/2022 3 جرحى بإشكال على خلفية مرور وركن سيارة في كفررمان 09/03/2022 طلاب وخريجي أكاديمية بشير الجميل في ضيافة رئيس الأكاديمية ألفراد ماضي غي غوما pic.twitter.com/WLSRrP8jvZ— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 3, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أكاديميةالبترونالجميلبالصوربشيرطلابغومالبنانوخريجو شارك
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