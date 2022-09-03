بالصور: طلاب وخريجو أكاديمية بشير الجميل في غوما البترون



طلاب وخريجو أكاديمية بشير الجميل في ضيافة رئيس الأكاديمية ألفراد ماضي في غوما البترون

طلاب وخريجي أكاديمية بشير الجميل في ضيافة رئيس الأكاديمية ألفراد ماضي غي غوما pic.twitter.com/WLSRrP8jvZ — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 3, 2022