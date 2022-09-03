مكتب شؤون المرأة في قسم كبا الكتائبي ينظم محاضرة في أقليم البترون

نظم مكتب شؤون المرأة في قسم كبا بالتعاون مع مكتب شؤون المرأة في في اقليم البترون الكتائبي لقاء في بيت الإقليم.

تخلل اللقاء محاضرة لرئيس مصلحة التحقيق الرفيق شارل الحاج حول تاريخ الحزب ودور المرأة فيه. حضر اللقاء رئيسة مصلحة شؤون المرأة في الحزب الرفيقة جوزفين قديسي ومنسق الاقليم الرفيق جورج نجيم ورئيسة مكتب شؤون المرأة في الاقليم الرفيقة روزيت الخوري واعضاء من مجلس الإقليم.

وفور انتهاء الندوة شكر الرفيق نجيم المحاضر والحاضرين على مشاركتهم وحسن الاصغاء واستطرد شارحاً رؤية الاقليم المستقبلية وبالتحديد مكتب شؤون المرأة حيث نوّه بالأداء المميز للمكتب ورئيسته.

اللقاء كان أيضا مناسبة، استذكر فيها قسم كبا بعض الرفاق الذين غادرونا الى دنيا الحق وهم الرفاق سليم جبور المللو من مؤسسي القسم، والياس يوسف نادر رئيس قسم سابق، والعقيد الشهيد جورج رويهب.

وقد تم تقديم تذكارات خاصة بكل واحد منهم استلمها كل من، الرفيق الياس المللو ابن الرفيق سليم المللو والرفيقة تيراز نادر زوجة الرفيق الياس نادر والرفيقة فاديا الرويهب شقيقة العقيد الشهيد جورج رويهب .

وختاما كانت كلمة لرئيس قسم كبا الرفيق زهاء جريج الذي شكر الجميع على حضورهم والجهد الذي يقومون به.

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