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بالصور: القبض على عصابة سرقة من داخل المحال وورش ومنازل ضمن جبل لبنان

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التّالـي:

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بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات للشّعبة حول نشاط عصابة بتنفيذ عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحال التجاريّة والورش والمنازل.

 على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في الشعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوية المتورّطين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنّت من تحديد هوية أفراد العصابة، وهم السوريّون:

  •  ع. ح. (مواليد عام 2002) 
  • ع. ص. ع. (مواليد عام 2007)
  • ص. ك. (مواليد عام 2008) 
  • ن. ش. ح. (مواليد عام 2009)
  • أ. ش. ح. (مواليد عام 2011) 

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاریخ 29-8-2022، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة النبعة أسفر عن توقيفهم، وضبط بحوزتهم عربة حديدية بداخلها /3/ “كومبرسورات” خاصّة بالمكيّفات مسروقة. 

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على تنفيذ أكثر من /30/ عمليّة سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المحال التجارية والمنازل، بالإضافة الى سرقة معدّات خاصّة بالمكيّفات “كمبرسورّات”، ومضخّات مياه، من مناطق عدّة في جبل لبنان منها: سن الفيل، والجديدة، وجسر الواطي، والدورة، والجميّزة. 

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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