Homeبالصور: حادث سير مروع في الجديدة سببه غياب الإشارات الضوئيةلبنان بالصور: حادث سير مروع في الجديدة سببه غياب الإشارات الضوئية By admin 09/03/2022 شارك نشرت جمعية “اليازا” عبر حسابها على “تويتر” لحادث سيرٍ مروع خصل صباح اليوم السبت على تقاطع المازا في الجديدة – المتن. مواضيع متعلقة منيمنة يدعو الى حل جهاز أمن الدولة 09/03/2022 3 جرحى بإشكال على خلفية مرور وركن سيارة في كفررمان 09/03/2022 في ظل غياب الاعطال في الاشارات الضوئية ، اصطدام بين سيارتين على تقاطع المازا في الجديدة …الصورة مرسلة من ايلي عرموني منذ قليل … اليازا تطالب وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير تأمين الاشارات الضوئية على التقاطعات … pic.twitter.com/eV3Kruc7KK— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 3, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الإشاراتالجديدةالضوئيةبالصورحادثسببهسيرغيابلبنانمروع شارك
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