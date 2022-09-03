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بالصور: حادث سير مروع في الجديدة سببه غياب الإشارات الضوئية

By admin


نشرت جمعية “اليازا” عبر حسابها على “تويتر” لحادث سيرٍ مروع خصل صباح اليوم السبت على تقاطع المازا في الجديدة – المتن.

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