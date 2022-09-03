بالصور: حادث سير مروع في الجديدة سببه غياب الإشارات الضوئية

نشرت جمعية “اليازا” عبر حسابها على “تويتر” لحادث سيرٍ مروع خصل صباح اليوم السبت على تقاطع المازا في الجديدة – المتن.

في ظل غياب الاعطال في الاشارات الضوئية ، اصطدام بين سيارتين على تقاطع المازا في الجديدة …الصورة مرسلة من ايلي عرموني منذ قليل … اليازا تطالب وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير تأمين الاشارات الضوئية على التقاطعات … pic.twitter.com/eV3Kruc7KK — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 3, 2022