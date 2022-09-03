«القوات»: سنعلن اموراً متعلّقة بالرئاسة الاسبوع المقبل

قالت مصادر «القوات اللبنانية» ان اولويتها حاليا هو وحدة موقف المعارضة لناحية الوصول الى نتيجة ملموسة، وتشكل المدخل للنجاح في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة الى ان الترشحيات الآنية هي جيدة، انما الموقف الموحد حيال مرشح واحد سيشكل بداية الطريق لانتخاب رئيس له خلفية سيادية ووطنية واصلاحية، نظرا لخصوصية المرحلة التي يمر بها لبنان. ولفتت المصادر «القواتية» الى ان الاتصالات ناشطة في هذا المجال، خاصة مع بدء المهلة الدستورية التي سرّعت الجهود لتوحيد موقف المعارضة ، ولا شك ان هناك امورا ستعلن تباعا ابتداء من الاسبوع المقبل الى جانب امور تحصل وراء الكواليس.

وكشفت هذه المصادر ان مكونات المعارضة وصلت الى قناعة جماعية، وهي ان وصول رئيس للجمهورية من 8 آذار يعني استمرار الازمة رغم تبايناتها ، كما ان لا مكوّن معارضة وحده يتمكن من تنفيذ الهدف المرجو منه وتحقيق امنيات الناس التي علقت آمالا كبيرة على المعارضة. وعليه، يجب على الجميع ان يتعاون من اجل المصلحة العامة، والتغيير في النهج والاداء السياسي في البلاد.

الديار