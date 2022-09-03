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لبنان

تحركات لأهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام

By admin
والدتا سجينين خلال الاعتصام أمس للمطالبة بالعفو العام (إ.ب.أ)

قطعت عائلات سجناء لبنانيين طريق المطار في جنوب بيروت، احتجاجاً على تدهور أوضاع السجناء في سجن رومية المركزي، مطالبين بإقرار العفو العام، بموازاة تحركات أخرى في الشمال والبقاع (شرق البلاد).
واعتصم أهالي عدد من المساجين أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيروت، مناشدين رئيس الجمهورية ميشال عون، بإصدار العفو العام، ورفعوا لافتات مطالبة بإقرار العفو العام، قبل أن يستقبلهم رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب ويتسلم مطالبهم.
وبالتزامن، نفذت جمعية لجان أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية اعتصاماً أمام مسجد التقوى في طرابلس في الشمال عقب صلاة الجمعة، شارك فيه إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي الذي أثنى بكلمة أمام المعتصمين على موقف وزير الداخلية بسام مولوي، قبل يومين، حول الاكتظاظ في سجن رومية والمقترحات لحل الأزمة، مطالباً بتطبيق القوانين بحق المسجونين.
وفي الوقت نفسه، قطع أهالي المساجين الطّريق الدّوليّة عند مفرق بريتال – بعلبك، للمطالبة بتأمين الأدوية والمياه والطّعام للسّجون، وإصدار عفو عام يشمل المساجين كافّة.
وعاد ملف العفو العام إلى الواجهة مجدداً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تزداد معها معاناة السجناء في سجون لبنان، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية على ضوء تردي الخدمات الصحية وتراجع التغذية، في ظل الأزمة والاكتظاظ الذي تعاني منه السجون.

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