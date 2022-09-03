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لبنان

القاضية غادة عون ردت على زياد اسود: بتاسف قلك انك غلطان

By admin


ردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على “تويتر” على النائب السابق زياد اسود: “‏استاذ زياد ومع احترامي لشخصك بتاسف قلك انك غلطان… اولا التحقيقات لم تتوقف انما ارتأينا التريث بعض الشيء اثناء الانتخابات النيابية حتى لا يفسر الامر بانه انحياز لهذا او ذاك. أما الان فالملف لا زال قيد النظر. وما حدا منعك من التقدم بطلب تعيين خبير. بل على العكس اتمنى ذلك للفائدة”.

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وكان اسود غرد على حسابه على “تويتر”:

“3.5 على كل دولار و 500 الف ليرة باللبناني انت الصادق، إضافة، وفي اخبار مقدم مني تحت إشراف القاضية غادة عون وتم توقيف التحقيقات عدة مرات و نحن في طور تعيين خبير، هيدي كلفة جزينية دفعناها بالانتخابات عن الشعب اللبناني كله. ومن ترشح شريك رياض بهذا النهب اليومي المنظم”.

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