Homeاخماد حريق في داخل شقة سكنية في حارة صور القديمةلبنان اخماد حريق في داخل شقة سكنية في حارة صور القديمة By cedar 09/02/2022 شارك تمكنت فرق الدفاع المدني في صور من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الأرضية من احدى المباني السكنية في حارة صور القديمة. و قد اقتصرت الأضرار على الماديات. مواضيع متعلقة تحركات لأهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام 09/03/2022 القاضية غادة عون ردت على زياد اسود: بتاسف قلك انك غلطان 09/03/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اخمادالقديمةحارةحريقسكنيةشقةصورعاجل شارك
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