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لبنان

اخماد حريق في داخل شقة سكنية في حارة صور القديمة

By cedar


تمكنت  فرق الدفاع المدني في صور من إخماد حريق  شب داخل  شقة سكنية  تقع في الطبقة الأرضية من احدى المباني السكنية في حارة صور القديمة. و قد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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