اخماد حريق في داخل شقة سكنية في حارة صور القديمة

تمكنت فرق الدفاع المدني في صور من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية تقع في الطبقة الأرضية من احدى المباني السكنية في حارة صور القديمة. و قد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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