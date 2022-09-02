Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: الثاني من ايلول آخر يوم في المهلة المعطاة لمقالع شركات الترابة المخالفة

By cedar


مواضيع متعلقة

تحركات لأهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام

القاضية غادة عون ردت على زياد اسود: بتاسف قلك انك غلطان

اعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، ان “اليوم الثاني من ايلول هو اخر يوم في المهلة المعطاة لمقالع شركات الترابة خلافا للقانون، والتي استولت خلالها شركتي الترابة على اكثر من مليون ونصف متر مكعب من الصخور الكلسية، اي عشرة اضعاف الكمية المصرح بها، معظمها من عقارات غير المصرح بها في قرار المهلة المهزلة، كما ازالت المزيد من الجبال، وارتكبت مجازر خطيرة عبر نشرها كميات هائلة من الغبار المجهري واحراقها كميات ضخمة من الفحم الحجري والبترولي بين بيوت الناس، التي تحولت الى مقابر جماعية تعج بالشهداء والمصابين بالسرطان وامراض القلب والربو والتشوهات الجينية وامراض الاطفال”.

وحذرت اللجنة من استمرار العمل في هذه المقالع بعد الثاني من ايلول، كما حذرت وزارتي الصناعة والبيئة “من اعطاء اي مهل جديدة مخالفة للقانون في اراضي البناء 20/40 في ظل احتكار الاسمنت وبيعه الشعب اللبناني، مغشوشا مسمما برماد الفحم الحجري المشع باعلى ثمن في العالم، من اجل رشوة رؤساء البلديات  والقوى السياسية والفاسدين المعروفين في دوائر الدولة”.

ودعت اللجنة الى “استيراد الاسمنت الخالي من الغش والتلوث والموت والدمار ايا يكن الثمن، فحياة الناس هي اثمن من اي شيء.تماما كما يستورد الحديد”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

«فخامة الفراغ» أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية وبري لن يدعو إلى جلسة الانتخاب قبل…

لبنان

اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي: إلى الشارع نعود ولا تنازل عن…

لبنان

توتر في حاصبيا على خلفية اعتداء سوريين على امرأة

لبنان

رمت بنفسها من “توك توك” على طريق المصنع فأصيبت بضربة بالغة في الرأس

لبنان

وزيرة الخارجية الفرنسية أمام سفراء فرنسا عبر العالم: «استمرار انهيار لبنان»

لبنان

تعميم صورة القاصر المفقودة إيناس أبو خزنة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

يروّج المخدّرات في جبيل.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه…

اخماد حريق في داخل شقة سكنية في حارة صور القديمة

نقابة خبراء التخمين العقاري تدعو الى جمعية عمومية

كنعان: الحكومة فوراً واجب وطني والرئاسة لا تقبل التأجيل…

أساتذة التعليم الرسمي اعتصموا أمام سرايا صيدا: لتفويت الفرصة…

1 من 498

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More