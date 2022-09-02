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لبنان

اعتصام في بعلبك لمعلمي التعليم الأساسي

By cedar


أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في بعلبك أن معلمي التعليم الأساسي نفذوا اعتصاما أمام مبنى المنطقة التربوية، تلبية لدعوة روابط التعليم. 

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وشارك في الاعتصام، عضو الهيئة الإدارية في الرابطة محمد عبدالله، مقرر فرع البقاع نبيل عقيل، أعضاء الهيئة الادارية في الفرع ماجدة زعيتر، علي زغيب، حسين يزبك وفريال الحاج دياب، واعضاء من لجنة قضاء بعلبك. 

وتناوب على الكلام: محمد عبدالله باسم رابطة التعليم الرسمي، مروة العوطة بإسم المستعان بهم، وفاطمة سلهب باسم المدراء.

وأكدت الكلمات على “ضرورة تنفيذ كل ماورد من توصيات “اللقاء الوطني النقابي التربوي”، ومنها: دفع كامل مستحقات العام الماضي السابقة من بدل نقل وحوافز ومساعدات إجتماعية، تحسين الرواتب بما يضمن زيادتها لتصبح رواتب لائقة بالمعلمين، إعطاء 7 ليترات بنزين كبدل نقل عن كل يوم عمل، زيادة الحوافز المقدمة من الدول المانحة إلى 300 دولار، على ان تحول عبر الOMT وبال”فريش دولار”، إعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة لتمكينها من تغطية نفقات الاستشفاء وزيادة منح التعليم، زيادة أجر ساعة  التعاقد واقرار العقد الكامل للمتعاقدين وشملهم بالضمان، إعطاء أساتذة البقاع في التعليم الرسمي مازوت للتدفئة، منح المعلمين مساعدة إجتماعية شهرية تراوح بين 4 و6 ملايين ليرة تعادل بدل الإنتاجية التي أقرت للقطاع العام وحرم منها المعلم”.

  

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