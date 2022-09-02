عشاء نيابي في دارة مخزومي: لايصال رئيس جمهورية إنقاذي 

استضاف النائب فؤاد مخزومي على العشاء عشية بداية الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، كلا من نواب كتلة “حزب الكتائب” نديم الجميل، الياس حنكش، وسليم الصايغ، وزملاء مخزومي في كتلة “تجدد” النيابية النواب ميشال معوض، أديب عبد المسيح، وأشرف ريفي، بالاضافة الى النواب: نعمة فرام، غسان سكاف، وجميل عبود.

واعتبر المجتمعون أن “الاستحقاق الرئاسي مفصلي، سيرسم مستقبل لبنان للسنوات المقبلة”. وتطرقوا إلى “مواصفات الرئيس المقبل والمهام التي تنتظره”، وتوافقوا على “أهمية إيصال رئيس جمهورية إنقاذي، لا رئيس يشكل امتداداً للنهج الحالي، أو مجرد رئيس يدير الأزمة ويشهد على انهيار البلد ومؤسساته”.

وأجمعوا على “أهمية التوصل إلى مقاربة جامعة ومشتركة تتوافق عليها مختلف القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية لخوض هذا الاستحقاق وانتشال البلد من أزماته، وعلى عقد اجتماعات بشكل مكثف ودائم، لأهمية وضرورة التنسيق وتعزيز العمل المشترك بينهم في هذه الظروف الصعبة والحاسمة”.