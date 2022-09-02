نواب «التيار» لا يردّون على هواتفهم

تعليقاً على ما قاله رئيس المجلس النيابي، ولمعرفة ردة فعل نواب «التيار»، اجرت «الديار» اتصالات بعدد منهم، ليتبيّن بأنّ خطوط معظمهم مقفلة، وبعضهم لم يردّوا على الهاتف، ومَن ردّ إكتفى بعبارة: «نفضّل عدم التعليق»، ووفق معلومات لـ»الديار» فقد تلقى النواب والمسؤولون في «التيار» فور انتهاء كلمة بري توجيهات من القيادة بإلتزام الصمت.

وهذا ما برز ليل الاربعاء خلال نشرة الاخبار على محطة OTV الناطقة بإسم العهد والتيار، بحيث غابت عنها الردود على الرئيس بري.

الديار