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حشيشة الكيف في جسم مسافرة.. والرأس المدبّرفي قبضة الشّرطة القضائية

By admin


في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد احباط عملية تهريب كمية من المخدرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة إحدى المسافرات التي كانت تخبّئ /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في جسمها.

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من خلال التحريات المكثّفة التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب وهو المدعو:

م. أ. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)
بتاريخ 21-08-2022 وبعد عمليات الرصد والمتابعة، جرى تحديد مكان الشقة التي يستخدمها الأخير في محلة بشامون، حيث قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمتها ومن توقيفه بداخلها. بتفتيشه والشقة، عُثِرَ على:

/43/غ من الماريجوانا
/100/غ من مادة “الدوخة” المخدِّرَة
كمية من حشيشة الكيف
هاتف خلوي، /3/ جوازات سفر، ورخصة سوق قطرية.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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