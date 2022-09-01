 جرحى باشكال تخلله اطلاق نار عند مفترق دير قانون – رأس العين

وقع إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار عند مفرق دير قانون – رأس العين جنوب صور، نتج عنه سقوط 3 جرحى، نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات مدينة صور.

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