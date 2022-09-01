Home جرحى باشكال تخلله اطلاق نار عند مفترق دير قانون – رأس العينلبنان جرحى باشكال تخلله اطلاق نار عند مفترق دير قانون – رأس العين By cedar 09/01/2022 شارك وقع إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار عند مفرق دير قانون – رأس العين جنوب صور، نتج عنه سقوط 3 جرحى، نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات مدينة صور. مواضيع متعلقة بالفيديو: حادث سير هوليوودي على اوتوستراد الزلقا 09/02/2022 إنهيار سقف مبنى على رجل وزوجته 09/02/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اطلاقالعيناللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018باشكالتخللهجرحىديررأسعاجلعندقانونلبنانمفترقنار شارك
Comments are closed.