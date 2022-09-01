نقابة الاطباء اتخذت صفة الادعاء الشخصي في ملف اختلاس اموال الاطباء.. بخاش: كلي ثقة بالقضاء

اتخذت نقابة اطباء لبنان في بيروت بواسطة وكيلها المحامي ميشال ريشا ‏صفة الادعاء الشخصي في موضوع اختلاس اموال الاطباء وفي حق كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او محرضا او شريكاً”.



وطالبت النقابة باسترداد اموال الاطباء المختلسة.



وكان قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا مذكرة توقيف وجاهية في حق أمين صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز محمود ظاهر‏ والسيد وائل إلياس الخوري.



من جهته، اكد نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش “متابعة الملف حتى النهاية”، واعرب عن ثقته بالقضاء “الذي سينصر الاطباء، أصحاب الحق”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.